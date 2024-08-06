نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بيت الزكاة والصدقات" يوقع بروتوكول تعاون مع شركة بنوك مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقَّع «بيت الزكاة والصدقات» - تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر- بروتوكول تعاون مع شركة بنوك مصر لبدء المرحلة الثانية لتدريب 60 خريجًا من كليات الهندسة بالجامعات المصرية في المعهد المصرفي، في إطار «مبادرة التدريب من أجل التوظيف»، ليصل إجمالي المتدربين لنحو 100 متدرب بعد انتهاء المرحلة الثانية.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الثلاثاء الموافق 6 من أغسطس 2024م، أن الدورة التدريبية ستكون تحت عنوان «مبادئ العمليات المصرفية» وتستهدف تدريب خريجي كليات الهندسة بالجامعات لرفع مهاراتهم في ذلك التخصص.

أضاف البيان أن المرحلة الثانية من البروتوكول تستهدف تدريب الخريجين على العمليات المصرفية، وستكون الدورة متكاملة في البرمجيات الأساسية في صناعة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، وتستمر الدورة على مدار 4 أسابيع متتالية، يتدرب فيها الخريجون على العمليات المصرفية.

تتيح الدورة التدريبية فرص عمل للخريجين في مجال العمل المصرفي، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المعهد المصرفي، من خلال تلك المبادرة المقدَّمة من بيت الزكاة والصدقات (مجانًا) للخريجين.

وكان «بيت الزكاة والصدقات» قد انتهى من المرحلة الأولى من المبادرة، التي أتمّ خلالها 40 خريجًا من جامعة الأزهر في جميع المحافظات من كليات الهندسة من التدريب في تخصص برمجيات الحاسب الآلي في ديسمبر الماضي 2023م.