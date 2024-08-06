القاهرة الإخبارية: قيادى فى «حماس» ينفى تكليف أى شخصيات برئاسة الحركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 04:29 مساءً - نفى قيادي في حركة حماس ما يتم تداوله عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة.

أكد القيادي في الحركة أن الحركة ستبادر بالإعلان عن نتائج تشاورها حال الانتهاء منها، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

بعد إعلان حركة حماس عن بدء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة، بعد اغتيال إسماعيل هنية، كشف عن اسم خليفة الأخير.

فقد أفادت مصادر لموقع "العربية" عن اختيار محمد إسماعيل درويش رئيسا للمكتب السياسي لحماس خلفا لهنية، لحين إجراء انتخابات داخل حماس.

كما قالت إن رئيس حماس الجديد "محمد إسماعيل درويش" يقيم في قطر.

وكانت "حماس" أعلنت، السبت الماضى، بدء إجراءات عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة، بعد اغتيال هنية.