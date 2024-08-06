نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يهنئ الطالبة ملك علي الحاصلة على المركز الأول في الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الطالبة ملك علي السيد بيومي إبراهيم الحاصلة علي المركز الأول مكرر في الشعبة الأدبية المقيدة بمدرسة الأورمان الثانوية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية ضمن أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

وقدم محافظ الجيزة التهنئة لأسرة الطالبة خلال الاتصال الهاتفي معربًا عن فخره بذلك النموذج المشرف من أبناء المحافظة متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق في حياتها العلمية والمهنية.

وأشار محافظ الجيزة أن هذا التفوق كان ثمار الاجتهاد والمصابرة والطموح مؤكدا على أهمية دور الأسرة والذي يقع على عاتقها المهمة الاكبر في تربية وتنشئة هذه النماذج المشرفة وتوفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز.

كما وجه محافظ الجيزة الشكر لكافة القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة على الجهود المثمرة في ملف تطوير العملية التعليمية وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة.

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