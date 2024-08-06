وزير الصحة: ”الأنسولين” المصري والمستورد بنفس الكفاءة في الفاعلية والتركيز

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 06:31 مساءً - الدكتور خالد عبدالغفار: نشهد انفراجة ملموسة في سوق الدواء.. وانتهاء الأزمة خلال 3 أشهر

الدكتور خالد عبدالغفار: "الأنسولين" المصري والمستورد بنفس الكفاءة في الفاعلية والتركيز

رئيس هيئة الشراء الموحد: ضخ 350 ألف جرعة أنسولين مستورد خلال ال 48 ساعة الماضية.. وجار توفير 950 ألف جرعة إضافية بنهاية الشهر الجاري

رئيس هيئة الدواء المصرية: خطة التوسع في توطين صناعات الأدوية تشمل تصنيع 85 منتج دوائي جديد

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قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن سوق الدواء يشهد انفراجة ملموسة بعد بدء عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها ، مؤكدًا انتهاء أزمة نقص الدواء في السوق المصري خلال 3 أشهر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، عقب تفقده مصنع الأنسولين بشركة المهن الطبية MUP tec إحدى شركات مجموعة "أكديما" بالمنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر، بشأن توافر الأنسولين والأدوية في مصر، وذلك بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية. والدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة "أكديما".

وأوضح الوزير أن سوق الدواء في مصر تأثر العام الماضي بتغيير سعر العملة، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 91% من احتياجاتها من مختلف أنواع الأدوية من خلال 170 مصنع وطني، موضحًا أن شركة أكديما الوطنية تنتج مليار عبوة من الأدوية سنويًا، وتصدر منتجاتها من المستحضرات الدوائية ل 80 دولة على مستوى العالم، مؤكدًا أنه لا يوجد دولة تصنع كل أدويتها محليًا.

وتابع الوزير، أن تغيير سعر العملة وتأخر استيراد المواد الخام أثر خلال الفترة الماضية على خطوات سلاسل الإمداد والتخزين، بحيث تتم دورتها من التصنيع والتخزين والتوزيع في 7 شهور، مما أثر على وجود نواقص في بعض الأدوية، مؤكدًا عودة خطوط الإنتاج للعمل بكفاءة من خلال دورتين لتغذية السوق المحلي بالأدوية لاسيما الأنسولين.

ولفت الوزير إلى أن "الأنسولين" المصري والمستورد يعملات بنفس الكفاءة من حيث المادة الفعالة ومستوى التركيز، حيث يعتمد تصنيع "الأنسولين" في كل الدول على مواد خام مصدر واحد على مستوى العالم، مؤكدًا ضرورة تغيير المفاهيم المرسخة حول الفرق بين الدواء الأجنبي والمصري.

وخلال زيارته، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار خطوط الإنتاج بمصنع شركة المهن الطبية، حيث يعود تاريخ الشركة تاريخها للتسعينات، وتضم ١٧ شركة تنتج مختلف الأدوية والمستحضرات الدوائية، ويضم مصنع السادس من أكتوبر 4 خطوط إنتاج لأدوية الأنسولين والصغط والسكر والقلب والمضادات الحيوية.

وأشاد الوزير بالقدرة الإنتاجية لمصنع شركة المهن الطبية بالسادس من أكتوبر والذي ينتج 12 مليون عبوة أنسولين سنويًا من إجمال طاقته الإنتاجية والتي تصل ل 18 مليون عبوة، منوهًا إلى أن مصنع سيديكو ينتج 4.8 أيضًا مليون عبوة سنويًا، بالإضافة إلى مصانع الشركات الوطنية العالمية المتواجدة في مصر.

ومن جانبه، أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، ضخ 350 ألف عبوة أنسولين مستورد خلال الـ48 ساعة الماضية للراغبين في الحصول عليه، وجار توفير 900 ألف عبوة بنهاية شهر أغسطس، مشيرًا إلى استمرار العمل في تنفيذ الخطة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء لتعميم نموذج صيدلية الإسعاف لتوفير نواقص الأدوية، ووصل عدد الصيدليات حتى الآن إلى 13 صيدلية بمختلف المحافظات، وسيتم التوسع بباقي المحافظات.

ولفت الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، إلى أن خطة التوسع في توطين صناعات الأدوية، تشمل 85 منتج دوائي جديد لم يكن موجود من قبل، فضلاً عن خطة توطين الصناعات اللازمة للمنتجات الدوائية لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، لافتًا إلى أنه جار افتتاح عدد من المصانع لإنتاج المجموعات العلاجية المتنوعة لتغطية احتياجات المريض المصري، منوهًا عن تخصيص رقم 15301 لمعرفة أماكن توافر الأدوية المختلفة والإفادة بالنواقص.