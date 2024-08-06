حفلات ورياضة وزيارات حكومية.. مراسلوا CBC يرصدون الأجواء في مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 06:32 مساءً -

رصد مراسلو قناة CBC الأجواء في مهرجان العلمين الجديدة، حيث أكد طارق أحمد، إن أجواء الفرحة والبهجة والسعادة تتواصل في مدينة العلمين، موضحا خلال مداخلة ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" أن زيارات وجولات تفقدية من مسئولين حكوميين وأيضًا وزراء، حيث كانت هناك بالأمس زيارة لوزير المالية أحمد كجوك الذي تفقد عددًا من المناطق في مدينة العلمين الجديدة، منها المنطقة الترفيهية ومنطقة الأبراج ومنطقة البحيرات الصناعية.

وقال محمد شاهين، مراسل CBC إنّ مهرجان العلمين يضم العديد من الأنشطة والفعاليات، إذ سيشهد مهرجانا خاصا بالطعام في 16 أغسطس المقبل، ويشارك به العديد من الدول العربية والأجنبية، كما أنّه في ذلك اليوم ستشهد العلمين أيضا انطلاق مهرجان نبتة للأطفال، مشيرا إلى أنّ الحجز من خلال موقع تذكرتى.

وأضاف شاهين، أنّ مهرجان العلمين الجديدة سيشهد انطلاق بطولة كرة السلة بمشاركة 10 فرق محترفة من الشباب سواء من الأندية أو الأكاديميات الرياضية والموهوبين والهواة؛ وذلك لمنافسة تلك الفرق داخل مدينة العلمين الجديدة على لقب أبطال السلة في العلمين، موضحاً أنه بالنسبة للحفلات الغنائية يشهد المهرجان حفل الفنان عمرو دياب على مسرح «يو أرينا» الجمعة المقبل، مؤكدا أنّ هناك إقبالا ضخما على حجز تذاكر الحفل من بداية الإعلان عن الحفل.