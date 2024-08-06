نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس جامعة حلوان يعقد اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور السيد قنديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس جامعة حلوان اجتماعه الشهري اليوم برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة وناقش المجلس عدة قضايا هامة تخص الشأن الجامعي والعملية التعليمية

واستهل الدكتور قنديل الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين على جهودهم في إنجاح سير الامتحانات وإعلان النتائج مشددا على ضرورة الانتهاء من جميع النتائج، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الأكاديمية للطلاب

ومن أبرز القضايا التي ناقشها المجلس وضع الخطة الزمنية للفصل الدراسي الصيفي وبدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وإجراء الصيانة اللازمة للمنشآت والمدن الجامعية كما تمت متابعة انتظام اختبارات القدرات في الكليات المعنية وهي كلية الفنون الجميلة وكلية الفنون التطبيقية وكلية التربية الفنية كلية التربية الموسيقية كلية تربية رياضية بنين وبنات، والتأكيد على الاهتمام بالأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية ومناقشة ميزانية الأنشطة الطلابية للعام الجامعي القادم.

كما شدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة الإسراع في استكمال تطوير المقررات الإلكترونية لكافة الكليات والبرامج الدراسية تماشيًا مع التوجه نحو التعليم الرقمي وتعزيزًا لجودة العملية التعليمية وقد تمت مناقشة موضوع الكتاب الجامعي بشكل مستفيض حيث أكد المجلس على أهمية تحديث محتواها وأن يكون مؤلف جماعي بما يتوافق مع أحدث التطورات العلمية في مختلف التخصصات.

وأكد الدكتور قنديل على أن الجامعة تضع مصلحة الطالب في المقام الأول وتسعى لتوفير بيئة أكاديمية محفزة للإبداع والابتكار كما أشار إلى أن مبنى الجامعة بالمهندسين سيخصص للتدريب لفتح آفاق تدريبية لكل القطاعات، مؤكدا أن التدريب روح التطوير.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمي لـ 12 أستاذًا و8 أساتذة مساعدين و15 مدرسًا كما تقدم الدكتور قنديل بالشكر لاسره طلاب من أجل مصر وقطاع شئون التعليم على تنظيم معرض الابتكارات، وأوصى بتنظيم حفل تخرج موحد لأوائل جامعة حلوان.

واختتم الاجتماع بعرض نواب رئيس الجامعة لموضوعات كل قطاع ومناقشة ما استجد من أعمال حيث أكد رئيس الجامعة على أن المؤسسة ستشهد العديد من الإنجازات على كافة المستويات في الفترة المقبلة.

