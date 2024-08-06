نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقيب العام يهنئ المحامين بنجاح أبنائهم في الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، بالتهنئة إلى المحامين، بمناسبة نجاح أبنائهم في الثانوية العامة.

وجاء نص التهنئة كالآتي: خالص التهاني القلبية للمحامين، بمناسبة نجاح وتفوق أبنائهم في الثانوية العامة، وكل الشكر والتقدير لهم على ما بذلوه من جهد لتوفير سبل التفوق لأبنائهم، ليصلوا بهم لهذا النجاح الذي يدعو للفخر والاعتزاز.

كما تقدم بخالص التهنئة لأبناء المحامين، داعيًا إياهم أن يستمروا في بذل الجهد، وتحصيل العلم حتى تستمر مسيرة تفوقهم في مراحل التعليم القادمة، وكذلك حياتهم العملية، حتى يتحقق لمصرنا العظيمة ما تصبو إليه من تقدم ورخاء.