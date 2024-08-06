نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفوجراف.. كيف تتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التظلم على نتيجة الثانوية العامة الدور الأول لعام 2024

ويستعرض "دوت الخليج" خلال السطور التالية كيف تتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024؟.

-رسوم التظلم على المادة الواحدة 500 جنيه

ـ تقديم طلبات التظلم إلكترونيا

ـ تحديد موعد للطالب للاطلاع على صورة من كراسة الإجابة فى المادة التى تظلم عليها

- فتح باب التقدم على تظلمات الثانوية العامة خلال 48 ساعة القادمة.

وعلى صعيد آخر، أعلن الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2024، إحصائيات النجاح في نتيجة الثانوية خلال المؤتمر الصحفي، لإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول.



وأعلن ضاهر، أن نسبة النجاح بالشعبة العلمية علوم بلغت 80.64%، ونسبة الشعبة العلمية رياضة بلغت 86.36% ونسبة الشعبة الأدبية بلغت 80.27%.

حيث جاء عدد المتقدمين بامتحانات الثانوية العامة 729835 طالبا وطالبة وحضر منهم 726648 ونجح منهم 590992 وعدد طلاب الدور الثاني 96984.



وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بنسبة نجاح بلغت ٨١.٣ ٪؜.