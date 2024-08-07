نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نتيحة الثانوية العامة 2024.. ادفع 145 ألف وأدخل هندسة في جامعة النيل الأهلية بأقل مجموع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في صباح يوم الثلاثاء، اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2024، وعلى الفور بدأ العديد من الطلاب في الاستفسار عن مصروفات كلية الهندسة في الجامعات الأهلية والخاصة للعام الدراسي 2024-2025، لتحديد خياراتهم المتاحة في حال عدم حصولهم على مجموع يؤهلهم للالتحاق بالكليات الحكومية.

وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في الفقرات التالية، تفاصيل مصروفات كلية الهندسة في معظم الجامعات الأهلية المعتمدة، وذلك في إطار حرص الموقع على تقديم كافة المعلومات التي يبحث عنها الطلاب على مدار اليوم.

مصاريف كلية هندسة في الجامعات الأهلية 2025/2024

أعلنت أغلب الجامعات الأهلية عن مصروفات العام الدراسي الجديد 2024-2025، حيث أشارت إلى أن الحد الأدنى للمجموع في معظمها للالتحاق بكلية الهندسة يتراوح بين 65% و68%. فيما يلي، نقدم لكم عبر موقعنا تفاصيل مصروفات كلية الهندسة في الجامعات الأهلية للعام الدراسي المقبل، ويمكنكم التعرف عليها من خلال الجدول التالي:

الجامعة المصروفات مصاريف كلية هندسة في جامعة النيل الأهلية 145 ألف جنيه مصاريف كلية هندسة في جامعة العلمين الدولية 76 الف جنيه مصاريف كلية هندسة في جامعة الزقازيق الأهلية 60 ألف جنيه مصاريف كلية هندسة في جامعة حلوان الأهلية 70 ألف جنيه مصاريف كلية هندسة جامعة بني سويف الأهلية 60 ألف جنيه مصاريف كلية الهندسة جامة المنصورة الأهلية 65 ألف جنية مصاريف كلية هندسة جامعة اسيوط الأهلية 90 الف جنيه مصاريف كلية هندسة جامعة جنوب الوادي الأهلية 50 الف جنيه

مصاريف كلية هندسة في الجامعات الخاصة 2024

وكشفت بعض الجامعات الخاصة في مصر عن مصاريف كلية الهندسة للعام الدراسي الجديد، وجاءت التفاصيل كالتالي:

جامعة حورس: المصاريف تبلغ 75،000 جنيه.

جامعة بدر: المصاريف تبلغ 70،000 جنيه.

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات: المصاريف تبلغ 29،500 جنيه.

الجامعة البريطانية: تبدأ المصاريف من 198،000 جنيه وتصل إلى 240،000 جنيه، حسب توقيت سحب الملف من الجامعة.

الجامعات الأهلية المعتمدة 2024-2025

مصروفات كلية الهندسة 2024، بلغ عدد الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر 20 جامعة:

جامعة المنيا الأهلية.

جامعة الجلالة.

الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

جامعة مصر للمعلوماتية.

جامعة أسيوط الأهلية.

جامعة بنها الأهلية.

جامعة جنوب الوادي الأهلية.

جامعة الإسكندرية الأهلية.

جامعة بني سويف الأهلية.

جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

جامعة المنوفية الأهلية.

جامعة حلوان الأهلية.

جامعة الزقازيق الأهلية.

جامعة العلمين الدولية.

جامعة الملك سلمان الدولية.

جامعة المنصورة الجديدة.

جامعة النيل الأهلية.

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

أرخص الجامعات الخاصة في مصر

بمقارنة أسعار الجامعات الخاصة المعتمدة المذكورة بالموضوع، نجد أن أرخص جامعة يمكن الالتحاق بكلية الهندسة بها، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هي الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات (MTI).