نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024.. وهذه رسوم المادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تظلمات الطلاب المضررين من نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 غدا الخميس، على أن تستمر لعدة أيام.

وحددت الوزارة، رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024، لتكون رسوم التظلم على المادة الواحدة 500 جنيه، ويتم تقديم التظلم إلكترونيا، ويتم تحديد موعد للطالب للاطلاع على صورة من كراسة الإجابة فى المادة التى تظلم عليها.