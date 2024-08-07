نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس لليوم، مستندة إلى أحدث صور الأقمار الصناعية.

يستمر الطقس شديد الحرارة مع ارتفاع في الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بالحرارة، خصوصًا في فترة النهار.

تفاصيل الطقس

- **النهار:** شديد الحرارة ورطب على أغلب الأنحاء.

- **الليل:** مائل للحرارة ورطب في معظم المناطق.

الدرجات المحسوسة اليوم

- **القاهرة الكبرى والوجه البحري:** درجة الحرارة العظمى 36°C، والمحسوسة 38°C.

- **السواحل الشمالية:** درجة الحرارة العظمى 32°C، والمحسوسة 35°C.

- **جنوب سيناء:** درجة الحرارة العظمى 40°C، والمحسوسة 42°C.

- **شمال الصعيد:** درجة الحرارة العظمى 39°C، والمحسوسة 41°C.

- **جنوب الصعيد:** درجة الحرارة العظمى 43°C، والمحسوسة 44°C.

فرص سقوط الأمطار

تتوقع الأرصاد الجوية فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، وربما تصل إلى حد السيول في مناطق من:

- حلايب وشلاتين

- رأس بناس

- أبو سمبل

- أسوان

- الوادي الجديد

- الأقصر

نصائح للتعامل مع الطقس الحار

- **شرب كميات كافية من الماء والسوائل.**

- **ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون.**

- **الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة.**

- **الجلوس في أماكن جيدة التهوية.**

نشاط الرياح

تنشط الرياح المعتدلة على فترات متقطعة، وتظهر الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.