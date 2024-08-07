الصحة: إصدار أكثر من 1.8 مليون قرار علاج على نفقة بتكلفة تجاوزت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 02:25 مساءً - الصحة: أكثر من 1.5 مليون مريض استفادوا من قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار مليون و822 ألفا و77 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 10 مليارات و 165 مليون و940 ألف جنيه، وذلك منذ أول يناير حتى نهاية يونيو 2024، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن المواطنين، خاصة غير القادرين منهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة، بلغ مليونا و528 ألفا و460 مواطنا، موضحا أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والجراحة، والنسا، والباطنة، والأنف والأذن، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية) .

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم مناظرة 3179 حالة عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» وذلك لتسهيل الإجراءات الطبية الخاصة بإصدار قرارات علاج المرضى، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة.

وقال «عبدالغفار» إنه في إطار إستراتيجية وزارة الصحة ودورها في رعاية ذوي الهمم من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 152 ألفا و 120 مواطنا من طالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

ولفت الدكتور محمد زيدان مدير الإدارة العامة للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، إلى أن حالات الإعاقة المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة، تشمل البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعي، والشلل الدماغي، وحالات ضمور العضلات، وشلل الأطفال في طرف واحد أو أكثر، بالإضافة إلى حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داوون، والإعاقات الذهنية الأخرى -معدل الذكاء 35% أو أقل- إلى جانب حالات طيف التوحد والتقزم.

وأشار «زيدان» إلى توقيع الكشف الطبي على 74 ألفا و875 من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، مضيفا أنه تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 145 ألفا و634 من طالبي الحصول على الدعم النقدي (معاش تكافل وكرامة) .

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها التام على تطوير وحوكمة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة لهم، مشيرة إلى إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببيانات بطاقة الرقم القومي على موقع الوزارة التالي : https://wlms.smcegy.com/WLMSOn.../Online/InsuranceDetails والاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال https://pod.mohp.gov.eg/.