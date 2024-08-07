ضبط (381) قضية مخدرات و(259) سلاح ناري وتنفيذ (83239) حكم قضائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 02:26 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



فى مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط (381) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (422) متهم ضُبط خلالها الآتى :

- كمية من مخدر الحشيش وزنت (192,512 كيلو جرام).

- كمية من مخدر البانجو وزنت (39,400 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,674 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيدرو وزنت (29,080 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الإستروكس وزنت (3,752 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الشابو وزنت (3,340 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الآيس وزنت (3,411 كيلو جرام).

- كمية من مخدر البودر وزنت (1,120 كيلو جرام).

- كمية من زيت الحشيش المخدر وزنت (208 جرام)

- كمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام).

- كمية من مخدر الكوكايين وزنت (10 جرام).

- عدد (1733) قرص مخدر.



فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (259 قطعة سلاح نارى بحوزة 223 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

- (27) بندقية آلية .

- (57) بندقية خرطوش.

- (7) طبنجات.

- (168) فرد محلى.

- (950) طلقة مختلفة الأعيرة.

- (30) خزينة متنوعة.

- (216) قطعة سلاح أبيض .



فى مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ (83239) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

- (369) حكم جناية.

- (27041) حكم حبس جزئى.

- (4323) حكم حبس مستأنف.

- (40662) حكم غرامة.

- (10844) مخالفة.

- فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (7) تشكيلات عصابية ضمت (19) متهم إرتكبوا (41) حادث متنوع.

- فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (40) متهم.

- فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (17) متهم .

- فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (275) دراجة نارية مخالفة.

- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (25527) مخالفة مرورية متنوعة.

- فى مجال فحص السائقين: فحص (65) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (13) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.