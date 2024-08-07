وزير الخارجية يجري اتصالا مع نظيره الإيراني تجنبًا لتوسيع رقعة الصراع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 03:35 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية والهجرة، أن وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، أجرى، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني على باقري كني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة، السفير أحمد أبو زيد: إن الاتصال جاء في إطار الاتصالات التي تجريها مصر لاحتواء التصعيد في المنطقة، وتشجيع جميع الأطراف على ضبط النفس تجنبًا لتوسيع رقعة الصراع.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، أن الوزير بدر عبد العاطي بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن التطورات الأخيرة في المنطقة والتصعيد الذي تشهده على خلفية الهجوم الإيراني المرتقب ضد إسرائيل.



الاغتيالات الإسرائيلية وما خلفته من حالة احتقان



وقال أبو زيد: إن "عبد العاطي أحاط نظيره الأمريكي بالاتصالات التي قام بها مع وزراء خارجية عدد من دول الإقليم، بما فيهم وزيرا خارجية إيران ولبنان، فضلًا عن اتصالاته مع وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية بهدف احتواء التصعيد الجاري في المنطقة، على خلفية سياسة الاغتيالات الإسرائيلية وما خلفته من حالة احتقان وردود أفعال قد تؤدي إلى خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة، وتهدد بتوسيع رقعة الصراع بشكل غير مسبوق".

مستجدات الأوضاع بقطاع غزة



كما أجري وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اتصالا مع وزير الخارجية القطري رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة، فإن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع بقطاع غزة، وجهود الوساطة المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، والتنسيق لاحتواء التصعيد الإقليمي.