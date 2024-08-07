لمدة 15 يوما.. بدء تلقي طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 03:36 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023 / 2024؛ اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 8 / 8 / 2024.

وتقرر فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يوماً) تبدأ اعتباراً من غد الخميس الموافق 8 / 8/ 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 22 / 8 / 2024 على أن تبدأ اجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11/8/2024.

وأوضحت الوزارة أن آليات وضوابط واجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم على النحو التالى:



أولاً: خطوات التقديم للتظلمات:



- فتح باب التقدم للتظلمات لمدة خمسة عشر يوماً اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024 حتى يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024.

- سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية .

- تم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً من خلال الرابط التالي الذي يعمل بداية من الغد:

‏ https://tazalom.emis.gov.eg



ثانياً: الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات:



- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة .

- الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر .

- يتم الاطلاع على صورة إجابة ( ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة .

- يقوم الطالب بمراجعة الاجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك .



ثالثا : الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة:



- فى حالة تعديل درجات الطالب يتم اخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم .

- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان .

- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل .