نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 11 أغسطس بدء الاطلاع على تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت وزارة التربية والتعليم، بدء اجراءات الاطلاع علي تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024 م، بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 /8 / 2024.

وتتضمن الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات.. التالي:

١- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة

٢- الاتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

٣- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر.

٤- يتم الاطلاع على صورة إجابة ( ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالي) بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

٥- يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024؛ اعتبارًا من يوم غد الخميس الموافق 8 / 8 / 2024، ولمدة خمسة عشر يوما فقط، لتنتهي يوم الخميس الموافق 22 / 8 / 2024.