محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح 86.74 %

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أحمد جودة - القاهرة - محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح 86.74 %

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الدور الثانى لامتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023-2024م بنسبة نجاح بلغت 86.74 % من إجمالي الطلاب المتقدمين.

وأوضح تقرير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأنه حصل عدد 19039 طالب على الحد الأدنى لدرجات النجاح من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 25730 طالب.

كما أشار التقرير إلى نجاح نسبة 100 % من الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بمرحلة التعليم الأساس للقسم المهني، وإجتياز نسبة 75% من الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع.