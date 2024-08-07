نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.74 % في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الدور الثانى لامتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسى 2023-2024م بنسبة نجاح بلغت 86.74 % من إجمالي الطلاب المتقدمين.

وأوضح تقرير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأنه حصل عدد 19039 طالب على الحد الأدنى لدرجات النجاح من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للإمتحانات والبالغ عددهم 25730 طالب.

كما أشار التقرير إلى نجاح نسبة 100 % من الطلاب المتقدمين لإمتحانات الدور الثانى بمرحلة التعليم الاساسي للقسم المهنى، وإجتياز نسبة 75% من الطلاب المتقدمين لإمتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع.