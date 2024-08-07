الرئيس السيسي يوجه بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 04:37 مساءً - تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مشدداً على أولوية ملف الصناعة وتحقيق نهوض عاجل به.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظاً على الاستثمارات وحقوق العمال.

واطلع الرئيس على رؤية الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، بالتعاون والشراكة الكاملة مع القطاع الخاص.

وأكد أهمية السعي الجاد لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، والعمل الدؤوب لتذليل جميع العقبات والتحديات في هذا الشأن، مشدداً على أولوية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، والتدريب.