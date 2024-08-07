نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. محافظ شمال سيناء يشهد تسليم أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة ضمن القافلة الطبية لـ "مصر الخير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، تسليم الأجهزة التعويضية والطبية لذوي الإعاقة، ضمن القافلة الطبية التي أطلقتها مؤسسة “مصر الخير” وأحد البنوك الخاصة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي شملت مراكز: “الشيخ زويد، العريش، بئر العبد، رابعة، رمانة”، بمحافظة شمال سيناء، والتي شملت أيضًا توفير العلاج والتحويلات الطبية.

وأعرب اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، في كلمته خلال عمليات تسليم الأجهزة التعويضية والطبية، عن شكره لمؤسسة "مصر الخير" والبنك المشارك بالقافلة، وكل من له يد في مساعدة ذوي الهمم من أبناء محافظة شمال سيناء، كما أعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا الاحتفال.

وأوضح محافظ شمال سيناء أن مصر تخلّصت من الإرهاب الأسود في فترة قصيرة جدًا، مُقارنةً بباقي الدول التي أصابها الإرهاب، ولم تستطع التخلّص منه حتى الآن، مشيدًا بقرارات القيادة السياسية الحكيمة في هذا الأمر، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف ربوع الوطن.

من جانبه أعربت الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، عن سعادتها بالتعاون المستمر مع البنك المشارك بالقافلة، في عدد من المجالات التي تخدم العديد من المستحقين، وخاصة ذوي الإعاقة من أبناء محافظة شمال سيناء، من خلال إطلاق القوافل الطبية الخاصة بهم، والتي تتمثل في توقيع الكشف الطبي عليهم، وتوفير كافة احتياجاتهم.

وقالت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن القافلة الطبية لذوي الإعاقة بمحافظة شمال سيناء، شملت إجراء الكشف الطبي على أكتر من 600 مستحق في جميع المراكز التي زارتها، وتقديم العلاج الطبي اللازم، إضافة إلى تسليم الأجهزة التعويضية والطبية والتي شملت الآتي: "107 سماعة طبية، 26 كرسي (14 كهرباء/ 11 شلل دماغي/ 1 أطفال)، عدد 82 طرف صناعي (طرف فوق وتحت الكوع/ فوق وتحت الركبة/ جبائر/ حذاء جلد/ عكاز رباعي/ مشّايات/ أحزمة تثبيت ركبة).

وأشارت إلى تسليم النظارات الطبية الخاصة بالقافلة، إضافة إلى التحويلات الطبية التي تتم بعد القافلة للحالات التي تحتاج للتحويل الطبي، مشيرةً إلى أن قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير استطاع تقديم أكثر من 13 مليون خدمة على مستوى محافظات الجمهورية، منذ عام 2007 حتى الآن.

وأوضحت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، أن ما تم تسليمه من قِبل من برنامج الأجهزة التعويضية شمل الآتي: “62 كرسي (كهرباء/ شلل دماغي/ كراسي 150 / استاندرد/ كرسي حمام)، طرف صناعي، 124 سماعة طبية، 4 صيانات قوقعة”.

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