القاهرة الإخبارية: أنباء عن إسقاط طائرة روسية من طراز سوخوى 34 فى كورسك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 07:30 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بوجود أنباء عن إسقاط طائرة روسية من طراز سوخوى 34 فى مقاطعة كورسك على الحدود مع أوكرانيا.

تتزايد المخاوف الأوروبية من عودة حرب كبرى إلى أوروبا، بعد تهديد روسيا بتوسيع حربها ضد أوكرانيا، ولذلك فبعد قرار بعض الدول للجوء للتجنيد الإجبارى استعدادا للحرب ، تحاول أوروبا حماية نفسها عبر إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وطلبت الحكومة الأوكرانية من بقية أوروبا أسلحة ، حيث أنه حاليا هناك أكثر من 20 دولة أرسلت بالفعل مواد هجومية مختلفة في اتجاه كييف، وبفضل مشاركة الدول، ومعظمها من الاتحاد الأوروبي، ستحصل أوكرانيا على ما لا يقل عن 12.550 نظام مضاد للدبابات، وحوالي 20.000 بندقية هجومية، و700 مدفع مضاد للطائرات، و30.000 مسدس، وأكثر من مليون رصاصة، و4000 قطعة من الأسلحة النارية. ذخيرة مدفعية و70 مقاتلة وحوالي 14 ألف طن من الوقود، كما أنهم يتلقون مواد غير فتاكة: خوذات وسترات وطعام ومستشفيات عسكرية، حسبما قالت صحيفة لاراثون الإسبانية فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى.