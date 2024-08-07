معهد اللغات للقوات المسلحة يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس

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أحمد جودة - القاهرة - وقع معهد اللغات للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة عين شمس ممثلة فى كليات (التربية - الآداب - الألسن) لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وأكاديمية فى مجال تعليم اللغات والثقافة والبحث العلمى، حيث وقع البروتوكول اللواء محمـد البابلى مدير معهد اللغات للقوات المسلحة والدكتور محمـد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

ويهدف البروتوكول إلى تنظيم التعاون بين الطرفين لتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية فى اللغات الأجنبية وتأهيل الطرفين لغويًا وتربويًا وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك، ويأتى ذلك تأكيدًا لدور معهد لغات القوات المسلحة فى النهوض بالمستوى العلمى والثقافى فى مجال اللغات وتعزيز التعاون المشترك مع كافة الجامعات المصرية وحرصًا على تمكين المتدربين من إجادة وإتقان المعارف والمهارات اللغوية التى يحتاجها سوق العمل.

حضر توقيع البروتوكول عدد من أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس ومعهد اللغات للقوات المسلحة.