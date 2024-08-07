القاهرة الإخبارية: هل يمكن احتواء التصعيد المتفاقم فى الشرق الأوسط؟ (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 08:27 مساءً - عرض برنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصرى، والمذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "هل يمكن احتواء التصعيد المتفاقم فى الشرق الأوسط؟".

فى الوقت الذى ارتفعت فيه النداءات الدولية والإقليمية لخفض التوتر وتهدئة الأجواء في الشرق الأوسط، مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقبول بحل سياسي لأزمة حرب غزة، جاءت عمليات الاغتيال السياسي التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق عدد من القادة السياسيين والعسكريين لحركة حماس وحزب الله اللبناني لتبطئ من تقدم المفاوضات وتؤجج الصراع من جديد في ظل ظرف تاريخي يلقي بظلاله على العالم كله.

سياسة التصعيد التى تنتهجها الحكومة الإسرائيلية في عدد من جبهات الصراع حول العالم، تحديدا فى غزة ولبنان، تعقد بدورها من الحلول السياسية المطروحة وتؤجج الصراعات فى المنطقة على نحو ينذر بأوضاع متفاقمة سيكون من الصعب احتواءها في ظل التصعيد المستمر من جانب إسرائيل.