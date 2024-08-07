نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهندسين: بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء المنصة الرقمية الموحدة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نقيب المهندسين طارق النبراوي، أن الوقت قد حان لتنفيذ المنصة الرقمية الموحدة للمهندسين بأحدث التقنيات لتقديم كافة الخدمات عن بُعد بشكل فعّال، وكذلك تقديم خدمات التدريب والتوظيف وإنشاء بروفايل متكامل لكل مهندس مُسجّل به كل الخبرات العلمية والعملية والربط التكنولوجي مع منصة مصر الرقمية والاستفادة من خدماتها.

وخلال لقائه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لإحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنفذة لمنصة مصر الرقمية، أنور الصافي، وجه النبراوي، بضرورة توفير الخدمات الرقمية المتكاملة للمهندسين من خلال المنصة المنشودة، مؤكدا على مساندة النقابة لجميع أعضائها لتقديم كافة خدماتها بطريقة سهلة ومبسطة إلكترونيا وسعي النقابة لتحسين جميع الخدمات النقابية وتيسير الحصول عليها أون لاين.

وأشار إلى أن إنشاء منصة رقمية موحدة وربطها بمنصة مصر الرقمية تحقق تواصلًا دائمًا بين أعضاء النقابة وكافة الجهات، ما يمكن المهندسين من البحث والوصول إلى فرص عمل، وإنهاء كافة خدماتهم دون الحاجة إلى الحضور للنقابة.

وشدد على ضرورة الانتهاء في أقرب وقت من المنصة الرقمية الموحدة لما لها من دور في تعظيم دور النقابة، موضحًا أن إنشاء منصة رقمية موحدة وربطها بمنصة مصر الرقمية يأتي في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.

من جانبه قال وكيل النقابة هشام سعودي، إن المنصة سيكون لها دور محوري في نقابة المهندسين خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن النقابة العامة وكافة الفرعيات تعمل على تحسين خدماتها التي تقدمها، مؤمنة بأن المنظومة الرقمية واللامركزية تسهم في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والجاهزية، وتحقق التكامل بين النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس لجنة الاتصالات والتحول الرقمي بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة أحمد مهران، إن النقابة تستهدف تيسير كافة الإجراءات والخدمات المقدمة لأعضائها من خلال المنصة الرقمية الموحدة لسرعة إنجاز المعاملات وتقليص الوقت وتوفيرها للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم وفي جميع الأوقات، لافتا إلى أنه سيتم استخدام التقنيات الحديثة في إنشاء المنصة، التي ستكون نقلة نوعية، وتأتي أهمية إنشاء بروفايل موحد للمهندسين في توثيق أهم الخبرات التي حصل عليها المهندس خلال مسيرته المهنية مما يساهم في توفير فرص عمل مناسبة ومميزة لجموع المهندسين.

بينما أكد عضو الهيئة الاستشارية للجنة الاتصالات بنقابة القاهرة، محمد الحماحمي، أهمية إنشاء منصة رقمية موحَّدة لنقابة المهندسين، وإطلاق شبكة موحدة تضم البيانات الكاملة لكل مهندسي مصر، مشيرا إلى أن التحول الرقمي هو تطبيق مبدأ الاتصال بدلًا من الانتقال حقيقيا مع مراعاة مقتضيات الأمن السيبراني.

شهد اللقاء عقد جلسات فنية بين الجانبين للوقوف على الخدمات الحالية والمستقبلية المستهدفة، وتم الاتفاق على البدء الفوري لوضع خطة عمل تنفيذية خلال الأيام القليلة القادمة.

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