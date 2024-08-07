"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا عن احتجاجات فى بريطانيا: تتصاعد يوما بعد يوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 10:34 مساءً - قال أبو بكر بشير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الاحتجاجات المضادة المناهضة للعنصرية فى بريطانيا تتصاعد يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن الأحداث كانت كثيرة فى اليوم الأول بعد حادثة مقتل ثلاثة أطفال فى ليفربول، كما خرجت مجموعة وصفت بأنها من اليمين المتشدد، وبدأوا يستهدفون من قالوا إنهم وراء هذه الأزمة من المهاجرين العرب والمسلمين.

وأضاف «بشير»، خلال رسالة على الهواء أن الأزمة امتدت من خلال استهداف المساجد وأماكن تجمع المسلمين، لافتا إلى أن الأزمة التى بدأت من منطقة ليفربول انتقلت الآن إلى مدن أخرى، معلقا: «كرة النار تتدحرج إلى 30 منطقة مختلفة».

وواصل مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مطالبات من جهات اليمين بالذهاب إلى 30 مظاهرة مختلفة فى مدن مختلفة ببريطانيا بما فيها العاصمة لندن، موضحا أن المنحنى تصاعدى وأصبحوا يحددون أماكن ومواعيد الخروج للتظاهر والاشتباك.

وتابع، أنّه بالنسبة للحكومة خرج كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة وترأس اجتماع كبرى مرتين، وهو اجتماع خاص شبيه بالمجلس الوزارى، وذلك لمناقشة ملف الأحداث، لافتا إلى أن كير ستارمر أصدر تصريحات يتوعد فيها بالعدالة، فضلا عن إصدار قرارات حاسمة قضائية قبل نهاية الأسبوع.