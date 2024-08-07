الفراعنة في امتحان صعب.. كيف يمكن للمنتخب الأولمبي تحقيق إنجاز تاريخي في أولمبياد باريس؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 10:34 مساءً - يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره المغربي في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وكان المنتخب المصري خسر أمام فرنسا بنتيجة 1-3 في نصف النهائي، وأخفق بالوصول للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

وعلى الجانب الآخر، فشل المنتخب المغربي في الحفاظ على تقدمه ليخسر في الدقائق الأخيرة أمام إسبانيا بنتيجة 1-2 في نفس الدور.

بهذه النتائج، ضمن العرب ميدالية برونزية في "باريس 2024"، حيث سيتوج الفائز من مباراة مصر والمغرب بها.

أفضل إنجاز

شهد 2001 أفضل إنجاز في تاريخ كرة القدم المصرية على مستوى المنتخبات، حيث حقق منتخب مصر للشباب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للشباب بالأرجنتين بعد الفوز على باراغواي بهدف دون رد سجله محمد اليماني.

يأمل المنتخب المصري الأولمبي في تكرار هذا الإنجاز عبر حصد برونزية أولمبياد باريس 2024 بالفوز على المغرب.

تُقام مباراة تحديد المركز الثالث بين مصر والمغرب في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس غدًا الخميس، 8 أغسطس 2024. ستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت الرباط.