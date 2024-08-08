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عاجل:- فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2024: تفاصيل وإجراءات التقديم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء قبول تظلمات طلاب الثانوية العامة من نتائج امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2023-2024. 

سيتم فتح باب التظلمات اعتبارًا من يوم الخميس 8 أغسطس 2024، ويستمر حتى الخميس 22 أغسطس 2024. وقد تقرر أن تكون قيمة التظلم 300 جنيه لكل مادة، وذلك عبر منافذ التحصيل المعتمدة.

تفاصيل فتح باب التظلمات

قيمة التظلمات وتواريخها:

  • قيمة التظلم: 300 جنيه لكل مادة.
  • فترة التقديم: من الخميس 8 أغسطس 2024 حتى الخميس 22 أغسطس 2024.
  • تبدأ إجراءات الاطلاع: من الأحد 11 أغسطس 2024.

كيفية سداد الرسوم: يمكن للطلاب سداد رسوم التظلمات من خلال منافذ التحصيل المعتمدة، وهي:

  • البريد المصري
  • فوري
  • أي فينانس

خطوات التقديم للتظلمات:

  • التقديم إلكترونيًا: يتم التقديم وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع عبر الرابط الإلكتروني المخصص والذي سيفتح اعتبارًا من يوم الخميس: رابط التظلمات
  • سداد الرسوم: سداد 300 جنيه لكل مادة عبر منافذ التحصيل المعتمدة.

الإجراءات أثناء التظلمات:

  • حضور الطالب: يجب أن يحضر الطالب بمفرده أو مع ولي أمره، ولا يُسمح بوجود مدرس المادة.
  • التزام بالمواعيد: يجب الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع، حيث لا يمكن التقدم بطلب جديد في حال التخلف.
  • تقديم المستندات: تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.
  • مراجعة الإجابات: سيتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت وورقة المقالي) ونموذج الإجابة، مع تدوين الملاحظات.

إجراءات ما بعد المراجعة:

  • نتيجة التظلم: في حالة تعديل درجات الطالب، سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.
  • اعتماد التعديلات: يتم اعتماد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.
  • إخطار التنسيق: تتولى وزارة التربية والتعليم اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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