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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفوجراف.. خطوات التقديم لتظلمات الثانوية العامة 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينشر "دوت الخليج" خطوات التقديم لتظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بالدور الأول بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.
وجاءت الخطوات كالتالي:
- فتح باب التقدم للتظلمات لمدة خمسة عشر يومًا اعتبارًا من غدا
- سداد مبلغ 300 جنية عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها.
- تحصيل المبلغ في منافذ التحصيل بوزارة التربية والتعليم
- تقدم الطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا من خلال الرابط
https://tazalom.emis.gov.eg
جدير بالذكر أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة 2024، المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2023/2024، اليوم الخميس، على ان يستمر التقديم لمده 15 يومًا حتى يوم 22 أغسطس الجاري، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد 11 /8 / 2024.
وجاءت الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات كالتالي:
– حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.
– الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.
– تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر.
– يتم الاطلاع على صورة إجابة ( ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالي) بالإضافة إلى نموذج الإجابة.
– يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.
و الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة:
– في حالة تعديل درجات الطالب يتم اخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.
– تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.
– تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.