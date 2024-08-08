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انفوجراف.. خطوات التقديم لتظلمات الثانوية العامة 2024

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفوجراف.. خطوات التقديم لتظلمات الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينشر "دوت الخليج" خطوات التقديم لتظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بالدور الأول بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وجاءت الخطوات كالتالي:

- فتح باب التقدم للتظلمات لمدة خمسة عشر يومًا اعتبارًا من غدا

- سداد مبلغ 300 جنية عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها.

- تحصيل المبلغ في منافذ التحصيل بوزارة التربية والتعليم 

- تقدم الطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا من خلال الرابط 

‏  https://tazalom.emis.gov.eg 

جدير بالذكر أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة 2024، المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2023/2024، اليوم الخميس، على ان يستمر التقديم لمده 15 يومًا حتى يوم 22 أغسطس الجاري، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد 11 /8 / 2024.

 

وجاءت الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات كالتالي:

– حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

– الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

– تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر.

– يتم الاطلاع على صورة إجابة ( ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالي) بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

– يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

و الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة:

– في حالة تعديل درجات الطالب يتم اخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.

– تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.

– تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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