كتلة الحوار تشيد بمبادرة صنع فى مصر لدورها فى التنمية الاقتصادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 02:34 مساءً -

أشاد عادل زيدان نائب رئيس كتلة الحوار، بمبادرة التحالف الوطني لدعم الصناعة المحلية "صنع في مصر"، والتي تدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار.

وأوضح عادل زيدان، في بيان صحفى، أن المبادرة تمثل نقطة انطلاق في دعم الصناعة الوطنية، حيث تستهدف رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في السوقين المحلي والدولي، وتسهم المبادرة في تأهيل جيل جديد من الشباب المتخصصين في المجالات الصناعية، مما يضمن لهم اكتساب المهارات الحديثة اللازمة للابتكار والتفوق في هذا القطاع الحيوي.

وأشار نائب رئيس كتلة الحوار، إلي ضرورة دعم شباب رجال الاعمال الوطنيين وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتمكين الشباب بهدف تحقيق التنمية المستدامة ومشاركة اكبر للشباب في القطاع الخاص، وطالب بالمضي قدما نحو تذليل كافة العقبات التي تواجه شباب المستثمرين والقضاء علي البيروقراطية وضرورة وجود شباك واحد لدعم المستثمرين ووضع خريطة استثمارية بالفرص المتاحة وكذلك تعزيز دور المجلس الأعلى للصناعة .