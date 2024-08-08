محافظ شمال سيناء يشهد ختام حمله النظافة لكافة مدن ومراكز المحافظة بمشاركة أهلية ومجتمعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 02:34 مساءً - شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ،اليوم الخميس ،ختام حملة النظافة التي جرت في مختلف مدن ومراكز المحافظة ،وذلك في حضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة واللواء أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش.

وأكد المحافظ علي أن حملة النظافة بدأت منذ يوم الأحد الماضي وحتى اليوم الخميس ، بمشاركة الجهات التنفيذية وشركة النظافة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمواطنين السيناوين من طلبة وأساتذة الجامعة والمهندسين والمواطنين البسطاء .

ووجه المحافظ الشكر لجميع المشاركين في حملة النظافة ،مشيرا إلي تكرار أسبوع النظافة شهرياً بمشاركة الجميع ،حتي يتم إظهار الوجه الحضارى لشوارع مدن وأحياء وقرى شمال سيناء.

وأعلن المحافظ عن تنفيذ حملات للتوعية بالنظافة ،بجانب توفير صناديق قمامة بشكل يليق بالمحافظة.

أشار المحافظ إلي أن شمال سيناء تحظي باهتمام الدولة وجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال تنمية وتعمير سيناء.