خير بالتقسيط.. مبادرة لتسليم أكشاك مجهزة بالبضاعة بقرى ومراكز سوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 02:34 مساءً - واصلت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وبرعاية مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج، تنفيذ المبادرة الإنسانية «خير بالتقسيط»، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة لاستهداف الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تسليمهم أكشاك مجهزة بالبضاعة والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء.

ومن جانبه أكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة «خير بالتقسيط»، من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان مبادرة "خير بالتقسيط" مبادرة إنسانية تهدف إلى تحفيز وفتح آفاق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث تسعى الجمعية لتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل كل القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بكل مدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على الأعمال والجهود التى تتم.

وأوضح أنه من خلال «خير بالتقسيط» تم تسليم عدد 276 كشكا بقرى ونجوع سوهاج، ولتسليم اكبر عدد من الاكشاك والوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 600جنيه وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم مشاريع التمكين الاقتصادى .

وأشار إلى أن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقية حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهى: (رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومى – بحث اجتماعى من الشئون الاجتماعية موجه للأورمان)، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم ،وبعد ذلك، يحصل المستفيد على الكشك بالبضاعة والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء،ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية، ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية بسوهاج، والكائن بسوهاج مدينة ناصر شارع الكورنيش.



أكشاك جاهزة للعمل أكشاك جاهزة للعمل

الأكشاك بعد وصولها الأكشاك بعد وصولها

الفريق أثناء التوزيع