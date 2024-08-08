نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس “الأعلى للإعلام”: الإفراج عن 600 محكوم عليهم يؤكد حرص الرئيس على توفير مناخ إيجابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية، نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم، في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، وذلك تفعيلًا للصلاحيات الدستورية الممنوحة له.

وأكد رئيس المجلس، الكاتب الصحفي كرم جبر، أن التوجيه الرئاسي يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني، كذلك يؤكد اهتمام الدولة بمتابعة الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان، وقطعت شوطًا كبيرًا في عملية الاستقرار الاجتماعي، موضحًا أن الدولة المصرية ماضية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع إنهاء الخصومات الموجودة بين أفراد المجتمع ولم شمل المجتمع وجمعهم في غرفة تفاوض واحدة من خلال تطبيق مفهوم العدالة التصالحية، وأنقذ مصر من دعاوي الفوضى والتحريض بعدما رفض الانصياع وراء بعض المطالبات بمحاكمات شعبية أو أشياء من هذا القبيل ورسخ سلطة القانون واستقلال القضاء، وأن مصر دولة متسامحة ونظام الحكم حكيم ورشيد، يعمل على لم شمل المصريون جميعًا ويقوم باحتوائهم.

واختتم رئيس الأعلى للإعلام، أن قرارات العفو الرئاسي تدخل الفرحة والبهجة في بيوت وأسر المصريين، وتؤكد حرص الرئيس السيسي على مستقبل أبناء مصر واهتمامه بتوفير حياة كريمة لهم.