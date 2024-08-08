محافظ المنيا يتابع تنفيذ محطات المياه بقري «حياة كريمة»

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 03:36 مساءً - كلف اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز بمتابعة مشروعات "حياة كريمة" للاطمئنان على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل، والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة وفقًا للمعايير والاشتراطات الفنية، وإزالة أية معوقات على الفور حتى الانتهاء من تلك المشروعات بكفاءة وجودة ودخولها الخدمة .

وتنفيذا لتكليفات المحافظ ، تفقد تاج أبوسداح رئيس مركز ملوى محطة مياه قرية دير البرشا ضمن مشروعات "حياة كريمة بقرى مركز ملوي، والمقامة على مساحة 2850 مترا مربعا، بسعة 100 لتر / ثانية، لخدمة مجلس قروى دير البرشا وتوابعها بتكلفة تقديرية حوالى 77 مليون جنية، كما تفقد محطة تنقية حديد ومنجنيز قرية الأشمونين والمقامة على مساحة 4240 متراً بسعة تشغيل 60 / ثانية لخدمة قرية نواي وتوابعها بتكلفة حوالى 72 مليون جنية، حيث اطلع على نسبة التنفيذ والتى بلغت 95%، وأكد رئيس المركز على الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية والجودة المتبعة مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لدخولها الخدمة قريبا .

كما تفقد رئيس المركز إحلال وتجديد محطة مياه قلندول المقامة على مساحة 900 م ٢ ، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة أهالى مجلس قروي قلندول وتوابعها بتكلفة تقديرية بقيمة 40 مليون جنيه وتعمل بسعة 60 لتر/ ثانية بنسبة تنفيذ 99.9 ٪.

يذكر انه يجري العمل على تنفيذ 45 مشروعا بنطاق 16 قطاعا خدميا بقري مركز ملوي ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " .