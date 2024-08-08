حماة الوطن: توجيه الرئيس بالعفو عن محكوم عليهم استجابة لمطالب القوى الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 03:36 مساءً - رحب حزب حماة الوطن، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار عفو رئاسي عن 600 من المحكوم عليهم.

وأكد الحزب أن القرار يأتي في ضوء الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور، بما يكفل حالة من الاستقرار داخل المجتمع المصري.

وأشار حماة الوطن، إلى أن استمرار قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي، تأتي لتعزيز الاهتمام الرئاسي بملف حقوق الإنسان، انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية.

وأوضح الحزب، أن التوسع في قرارات العفو الرئاسي استجابة لمطالب ومقترحات القوى السياسية، لاسيما خلال جلسات الحوار الوطني التي ارتكزت على ملف حقوق الإنسان.