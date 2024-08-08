رئيس الوزراء: تطوير قصر المنتزه واستبدال الكبائن بفنادق لجذب السياحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 04:36 مساءً - اليوم السابعأكرم القصاص - علا الشافعي



الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: تطوير قص

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حول تطوير قصر المنتزه، أن المنطقة كانت تعانى من إهمال كبير والدولة المصرية اقتحمت هذا الملف وطورت قصر المنتزة على أعلى مستوى.



وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، بالعلمين الجديدة ، إنه تم استبدل الكبائن لفنادق على أعلى مستوى لتكون هذه المنطقة مقصد عالمى للسياحة الأجنبية وأيضا للمصريين وأصبحت تتضمن فنادق لمختلف الفئات ولم يتم المساس بأى شجرة