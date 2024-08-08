مدبولى: سيتم الإعلان عن سياسة ضريبية كاملة وواضحة خلال شهر وبرنامج واضح لدعم الصادرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 05:38 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن سياسة ضريبية كاملة وواضحة خلال شهر ، بجانب وجود برنامج واضح لدعم الصادرات وتقليل التضخم لأقل من 10% هو دور واضح للحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأكد، " إنه لا صحة لما تردد حول بيع الدولة للمطارات ولا يوجد نية لذلك ولكن الهدف هو رفع كفاءة وتشغيل المطارات من خلال الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة، مشيرا إلى أن هذا ليس بدعة وكل مطارات العالم تقوم بهذا الأمر".

وأوضح أن الحكومة لديها رؤية ولكن المشكلة الحقيقة هو حدوث صدمات عالمية لا توجد فى الحسبان ، مثلما حدث من تصاعد الاحداث فى منطقة الشرق الأوسط وتداعيات المشهد والتخوف من اتساع دائرة الصراع، وأيضا ما حدث فى الأسواق العالمية

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أن التقديرات للخسائر العالمي فيما حدث يوم " الإثنين الأسود" وصلت لـ 6 تريليون دولار، مضيفا قائلا:" هناك أزمة ثقة فى العالم أجمع وأصبح مشهد عالمى".

وقال أن مصادر العملة الأجنبية داخل مصر مستقرة والاحتياجات الرئيسية للدولة مؤمنة ، قائلا:" وقت أزمة العملة استفاد عدد كبير من تجار السوق السوداء وبالتالى نشر الشائعات هدفه إثارة البلبلة