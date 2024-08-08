رئيس الوزراء: "الأموال الساخنة" التى خرجت أقل من 8% من الرقم الإجمالى والأمور عادت لطبيعتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 05:38 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن برنامج الطروحات سيتم إعادة تحديثه وفقا للمستجدات التى تمت من أحداث عالمية، موضحا أن الدولة تستهدف استدامه نمو الاقتصاد المصرى.

ولفت فيما يتعلق بخروج الأموال الساخنة قائلا: "الأموال الساخنة التى خرجت أقل من 8% من الرقم الإجمالى الموجود والأمور عادت لطبيعتها فى اليوم الثانى".

وتابع فيما يتعلق بالتعليم الفنى، أن عدد كبير من الدول المتقدمة أكثر من 50% قوامها التعليم الفنى، مؤكدا أن التعليم الفنى هو المستقبل وخاصة فى مصر.

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، رسالة للمواطن المصرى قائلا:" أطمئن المواطن المصرى أوضاعنا الاقتصادية مستقرة واحتياطى مصر يغطى 8 أشهر ".

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم الإعلان عن سياسة ضريبية كاملة ووأضحة خلال شهر، بجانب وجود برنامج وأضح لدعم الصادرات ، وتقليل التضخم لأقل من 10% هو دور وأضح للحكومة خلال الفترة المقبلة.