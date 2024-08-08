المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات والمعاهد .. 68.29% الحد الأدنى للشعبة الأدبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 05:38 مساءً - أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، عـــــــن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة "الدور الأول" 2024 وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.

وقرر مكتب التنسيق، أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 22850 ألف طالب، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 375 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 155355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73955 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.