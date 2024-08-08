3 عروض لمسرحية كريم عبد العزيز "السندباد" بمهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 06:32 مساءً - يشهد مهرجان العلمين الجديدة 3 عروض استثنائية لمسرحية كريم عبد العزيز السندباد ضمن فعاليات مهرجان المسرح تحت مظلة مهرجان العلمين وذلك اليوم الخميس وغدا وبعد غد السبت، حيث يعد جمهور العلمين على موعد مع وجبة دسمة من الكوميديا المميزة مع أبطال السندباد، من إخراج أحمد الجندى.

مسرحية السندباد تعرض في مهرجان العلمين بدورته الثانية فى إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، والمسرحية من بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم ومصطفى خاطر وبيومى فؤاد وويزو.

وتدور أحداث مسرحية "السندباد" فى إطار فانتازى حول عمر أبوالهول، الذى يجد قلادة سحرية فى مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات. ويشترك فى بطولة المسرحية نيللى كريم وشيماء سيف وبيومى فؤاد ومصطفى خاطر، إنتاج آلاء الغزالى وإخراج أحمد الجندى.

وتعد مسرحية السندباد بمثابة عودة الفنان كريم عبدالعزيز للمسرح بعد غياب سنوات بعد آخر أعماله المسرحية "حكيم عيون" عام 2001 بطولة الراحل علاء ولى الدين والفنان أحمد حلمى، تأليف أحمد عبدالله وإخراج هانى مطاوع.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.