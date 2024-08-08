باسل عادل: الدولة المصرية تضع ملف المحبوسين فى قلب اهتماماتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 06:32 مساءً - وجه الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار توجيهاته بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، مشيرا إلى أن الكتلة تدعم الدولة على مثل هذه الإجراءات المنفتحة والتي تصدر صورة جديدة بقبول الدولة للآراء المختلفة وأصحاب الفكر الآخر.

وقال رئيس كتلة الحوار في تصريح لـ"اليوم السابع "إن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعد امتداد لما قامت به الدولة على مدار الفترة الماضية وتمثلت في الإفراجات المتوالية والعفو المستمر عن المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليها، موضحا أن تلك القرارات تبشر بالخير وتؤكد أن الدولة ماضية في مرحلة جديدة يظللها العفو وقبول الرأي والرأي الاخر، مطالبا بسرعة النظر في قانون الإجراءات الجنائية والجدية في التعامل مع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي لتفعيلها.

وأكد "عادل" على أهمية عدم التوسع في الاتهامات التي لها علاقة بتكدير السلم العام، لأنها تمثل باب كبير لكثير من القضايا التي يمكن أن تحال بشكل سياسي آخر، مشيرا إلى أن صدور هذا التوجه دون وجود مناسبة ترتبط به مثل الأعياد أو غيرها، يعبر عن أن القضية في قلب اهتمام الدولة المصرية والنظام السياسي ونتمنى المزيد من تلك القرارات خلال الفترة القادمة.