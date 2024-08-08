نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- علمي علوم 90.48%.. تنسيق المرحلة الأولى رسميًا لطلاب علمي علوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل- علمي علوم 90.48%.. تنسيق المرحلة الأولى رسميًا لطلاب علمي علوم

عاجل- علمي علوم 90.48%.. تنسيق المرحلة الأولى رسميًا لطلاب علمي علوم.. أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لعام 2024. وقد حددت الوزارة موعد بدء التسجيل ليكون من يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024، وحتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024.

وزارة التعليم العالي تعلن عن مواعيد تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى لقبول للمرحلة الأولى الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة "الدور الأول" لعام 2024.

وأرسل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تهنئة خالصة لجميع الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) للعام 2024، والذين أعلنت نتائجهم يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2024. وأعلن عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024، وحتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024، وذلك وفقًا للحد الأدنى التالي:

- الشعبة العلمية:

- 371 درجة فأكثر، أي بنسبة 90.48% فأكثر

- عدد الطلاب: 23،850 طالبًا

- الشعبة الهندسية:

- 357 درجة فأكثر، أي بنسبة 87.07% فأكثر

- عدد الطلاب: 15،355 طالبًا

- الشعبة الأدبية:

- 280 درجة فأكثر، أي بنسبة 68.29% فأكثر

- عدد الطلاب: 73،995 طالبًا

إجمالي عدد الطلاب للمرحلة الأولى: 113،200 طالب وطالبة.

التوجيهات والإرشادات لطلاب المرحلة الأولى

تسعى القيادة السياسية إلى تطوير منظومة التعليم العالي من خلال دعم مباشر ومتابعة مستمرة، وهذا يتجلى في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع جودة التعليم والبحث العلمي، وتجهيز الخريجين لسوق العمل، والابتكار وريادة الأعمال.

تعليمات هامة حول نظام التنسيق الإلكتروني

- موقع التنسيق الإلكتروني:

يتم قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، وهو خدمة مجانية متاحة من خلال الرابط التالي: [www.tansik.digital.gov.eg](http://www.tansik.digital.gov.eg).

- معامل الحاسبات بالجامعات:

سيتم تشغيل الخدمة في معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية خلال الفترة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

- مدة تقديم الرغبات:

سيتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم لمدة خمسة أيام.

مواعيد إدخال الرغبات

- عن طريق معامل الجامعات الحكومية:

ستفتح هذه المعامل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

- عن طريق الحاسب الشخصي:

يمكن للطلاب التقديم عبر الحاسب الشخصي، حيث سيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

إرشادات هامة للطلاب

- ستجد قائمة بالكليات والمعاهد التي تقبل من مختلف الشعب، وعليك اختيار رغباتك من بينها.

- الموقع يعرض الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستعين به في اختيار الكليات المناسبة لمجموعك.

- ناقش ترتيب اختياراتك مع أسرتك بعناية لتكون ممثلة تمامًا لرغباتك وقدراتك.

- إذا اخترت كلية خارج النطاق الجغرافي المحدد، سيخطر برنامج الحاسب فورًا بوجود تعارض، وعليك تعديل الرغبة.

خطوات التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني

1. قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني: [www.tansik.digital.gov.eg](http://www.tansik.digital.gov.eg).

2. أدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

3. أدخل رغباتك بالترتيب الذي تراه مناسبًا مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

ترتيب اختيارات الطالب

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به من خلال قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج.

- يمكن للطالب الانتقال بين التخصصات بشرط استيفاء الشروط.

- بعد إدخال الرغبات، يمكن طباعة الرغبات وإيصال برقم محدد وتاريخ وساعة التقديم.

- يمكن تعديل الرغبات عدة مرات، وسيتم حفظ آخر تعديل فقط للتنسيق.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح

- النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي تم تسجيل الرغبات من خلاله.

- يتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب والتي تبدأ بعد انتهاء المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها.