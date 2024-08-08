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أحمد جودة - القاهرة - تنسيق الجامعات - تنسيق الكليات 2024 رابـــط مباشــــر.. أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (الدور الأول- 2024)، وكشف كذلك عن إرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ‎وقال وزير التعليم العالي: "يسعدني في البداية، أن أبعث بخالص التهنئة لكل بناتي وأبنائي والأسر المصرية على ما حققه الطلاب الناجحون في امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) لهذا العام 2024 من نجاح وتفوق، والذين تم إعلان نتائجهم يوم الثلاثاء الموافق 6/8/2024"، وإليكم في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات - تنسيق الكليات 2024.

تنسيق الجامعات - تنسيق الكليات 2024 رابـــط مباشــــر.. وتقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 12/8/2024 حتى يوم الجمعة الموافق 16/8/2024 وذلك وفقا للحد الأدنى التالي:

الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمي علوم 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48% بإجمالي 22850 طالبًا

الحد الأدنى للشعبة الهندسية 375 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالي 155355 طالبًا

الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالي 73955 طالبًا.

إجمالي عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.

تنسيق الجامعات - تنسيق الكليات 2024 مباشــــر

تنسيق الجامعات - تنسيق الكليات 2024 مباشــــر، وأعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لطلاب شعبة علمي علوم للعام الجامعي الجديد، وبحسب البيان، جاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 371 درجة فأكثر أي بنسبة 90.48%، مما يعكس الإقبال الكبير على تلك الكليات والتنافس الشديد بين الطلاب، ويصل عدد الطلاب في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للشعبة العلمية إلى 23 ألف و850 طالبا وطالبة.

تنسيق الجامعات 2024،، الحدود الدنيا للمرحلة الأولى ورابط التسجيل

ارتفاع ملحوظ في الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى لطلاب علمي علوم

تنسيق الجامعات - تنسيق الكليات 2024 رابـــط مباشــــر.. ويشير هذا الارتفاع في الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات إلى زيادة التحديات التي تواجه الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الطب، حيث يتطلب ذلك تحقيق نتائج مرتفعة للغاية في امتحانات الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات - تنسيق الكليات 2024 رابـــط مباشــــر، يقدم قطاع التعليم والطلاب والإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب جامعة عين شمس، خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة بتوفير ١٤ معمل حاسب آلي موزعة على خمسة مقرات، بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع.

معامل تنسيق جامعة عين شمس

تنسيق الجامعات - تنسيق الكليات 2024 رابـــط مباشــــر.. وتم تخصيص أربعة معامل بكلية الآداب وخمسة معامل بكلية الحاسبات والمعلومات بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفة المأمون)، ومقر آخر بكلية الهندسة يضم معملين للتنسيق في ميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة شارع الميرغني يضم معملين آخرين، ومعمل بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لإتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، كما تمت الاستعانة بفرق من الإداريين المدربين على إجراء أعمال التنسيق الإلكتروني لتقديم المساعدة والإرشادات اللازمة للطلاب وأسرهم.

تنسيق الجامعات - تنسيق الكليات 2024 رابـــط مباشــــر.. ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لـ موقع التنسيق الإلكتروني، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

تنسيق الجامعات.. رابط موقع التنسيق لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات - تنسيق الكليات 2024 رابـــط مباشــــر.. وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى، وذلك لتقدم طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2024.. تعليمات مهمة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وهي خدمة مجانية مُتاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg

يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية الحكومية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

سيتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

تنسيق الجامعات 2024.. مواعيد إدخال رغبات المرحلة الأولى

عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات الحكومية

يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

يمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ملحوظة مهمة: ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

تنسيق الجامعات 2024.. تعليمات مهمة لطلاب المرحلة الأولى

سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

الموقع يعرض أيضًا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2024.. الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني

قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg.

قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2024.. قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج.

يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2024.. طرق التعرف على نتيجة الترشيح