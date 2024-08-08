الارشيف / أخبار مصرية

محافظة الجيزة: جاري إصلاح خط الطرد الرئيسي بمنطقة داير الناحية بالكونيسة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: جاري إصلاح خط الطرد الرئيسي بمنطقة داير الناحية بالكونيسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حى العمرانية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ أعمال إصلاح خط الطرد الرئيسي بشارع داير الناحيه قطر ٥٠٠ الخاص بمحطة صرف الكونيسة.

وأضافت محافظة الجيزة، أنه جاري استكمال الأعمال مع التواجد الميداني لأجهزة الحي لحين الانتهاء منها لضمان عدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشارت محافظة الجيزة، أنه فور الإصلاح سيتم إعادة وضخ المياه مرة آخرى خلال أسرع وقت ممكن.

FB_IMG_1723133718910
FB_IMG_1723133718910
FB_IMG_1723133742800
FB_IMG_1723133742800
FB_IMG_1723133739897
FB_IMG_1723133739897
FB_IMG_1723133737292
FB_IMG_1723133737292
FB_IMG_1723133734689
FB_IMG_1723133734689
FB_IMG_1723133732330
FB_IMG_1723133732330
FB_IMG_1723133729595
FB_IMG_1723133729595
FB_IMG_1723133726265
FB_IMG_1723133726265
FB_IMG_1723133724023
FB_IMG_1723133724023
FB_IMG_1723133721946
FB_IMG_1723133721946
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا