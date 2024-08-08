كيف يمكن توظيف زخم مهرجان العلمين للتسويق للمدينة؟.. وزير السياحة: سنضاعف الطاقة الفندقية ولدنيا مطارات وسنستفيد من رأس الحكمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 09:32 مساءً - كيف يمكن توظيف زخم مهرجان العلمين للتسويق للمدينة؟، سؤال وجه أحد الاعلامين خلال المؤتمر الصحفي لوزير السياحة والآثار، المقام حاليا في مدينة العلمين الجديدة، على هامش المهرجان، بحضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية و13 سفيرا ومسؤولا أجنبية.

اجاب وزير السياحة والآثار: أتصور انه سيأتى وقت بعد انتهاء المنشات سيتم مضاعفة الطاقة الفندقية ليكون لدينا منتج، ولدينا اليوم مطارات حول العلمين، مثل مطار العلمين وبرج العرب ومرسى مطروح ، وايضا ما سيحدث فى راس الحكمة، وتوزيع المطارات وطرق الوصول للمقاصد السياحية المصرية سهل جدا.