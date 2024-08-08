وزير السياحة من مهرجان العلمين: نتعاون مع المتحدة في التنشيط السياحي من زوايا مختلة برسائل تخدم إمكانيات مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 09:32 مساءً - ردا على سؤال حول دور مهرجان العلمين فى تسليط الدور على العلمين وكيف يمكن استخدام المتحدة فى الترويج للمقاصد السياحية؟

قال

٣٠ مليون سائح هدف نريد الوصول له وهو يحتاج فرضيات، ونحتاج بناء غرف فندقية ولدينا مبادرتين فى هذا الأمر ولدينا استعداد للتعاون الكامل مع القطاع الخاص وكل من يهتم بالاستثمار فى مصر مرحب به للوصول إلى الفائدة المشتركة

.

هناك تعاون مع المتحدة فى التنشيط السياحى سيكون هناك تعاون بشكل غير مباشر من خلال السوشيال ميديا وامور أخرى، للترويج للسياحة بزوايا مختلفة برسائل تخدم السياحة وثقة الناس فى السياحة المصرية

وسيكون هناك تعاون مع المتحدة م هذا الأمر