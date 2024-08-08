ماذا عن تطوير منطقة الأهرامات؟ وزير السياحة والآثار يجيب: رؤية القيادة السياسية والإرادة جعلت التطوير يسير بتوسع مهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 10:29 مساءً - قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا في مدينة العلمين الجديدة، رداً علي سؤال ماذا عن تطوير منطقة الاهرامات؟.

أكد وزير السياحة والآثار، علي أن رؤية القيادة السياسة والإرادة، جعلت التطوير يسير بتوسع مهم، بداية من المتحف إلى المنطقة المحيطة والهرم، واليوم ننظر لتطوير المنطقة بالكامل وصولا إلى مطار سفنكس.

واضاف الوزير، أنه خلال السنوات المقبلة سنسمع عن مراحل تطوير كثيرة فى هذه المنطقة.