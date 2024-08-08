وزير السياحة والآثار: ما تقوم به الشركة المتحدة في مهرجان العلمين الجديدة ورسائلها أكبر ترويج لمصر وللسياحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 10:29 مساءً - قال وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، إن السياحة أصبحت متقدمة رغم التحديات الموجودة، إلا أن مصر باتت قادرة على إيجاد حلول لجميع المشكلات السياحية.

ووجه وزير السياحة والآثار شريف فتحي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على النظام والتنظيم الذي يشهده مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدا أن ما تقوم به الشركة المتحدة في مهرجان العلمين الجديدة ورسائلها اكبر ترويج للسياحة في مصر.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.