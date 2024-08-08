هداف الأولمبياد.. أرقام قياسية بالجملة لسفيان رحيمي في باريس 2024 "صور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 10:29 مساءً - حقق المهاجم المغربي سفيان رحيمي لاعب منتخب المغرب والعين الاماراتي العديد من الأرقام القياسية في مشاركته مع منتخب بلاده الاوليمبي في اوليمبياد باريس 2024 والتي حصل خلالها منتخب المغرب علي البرونزية في مسابقة كرة القدم، ليؤكد المهاجم الخطير قوته كإضافة كبيرة في صفوف الفريق الوطني الأولمبي عندما تم اختياره من دون السن الاولمبي.

رحيمي وصل للهدف الثامن له في البطولة ليكون هو هداف الألعاب الاولمبية باريس 2024 ويتساوي مع مصطفي رياض لاعب المنتخب الوطني والترسانة الأسبق الهداف التاريخي للاوليمبياد، بعد 60 سنة من حفاظ الأسطورة المصري بهذا الرقم المميز،وأيضا أصبح رحيمى الأكثر مساهمة فى الأهداف بباريس 2024 .

-الهداف التاريخ للمغرب في المنافسة.

- أول لاعب عربي وإفريقي أيضا يتوج بجائزة هداف الأولمبياد.

-كما أصبح سفيان رحيمي أول لاعب مغربي يحرز في جميع مباريات الأوليمبياد في نسخة واحدة.

-اول لاعب عربي يسجل في جميع المباريات وهي 6 مباريات متتالية وهو ما لم يحدث في بطولة كبرى من أى لاعب عربي ، منذ تعديل قانون الأولمبية بالنسبة لكرة القدم .

اذ لم يسبق لأي لاعب التسجيل في أكثر من 4 قارات!

وسقط منتخب مصر الأولمبي، في فخ الهزيمة أمام نظيره المغربي، بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، على ملعب "لا البوجوار"، في مواجهة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، وبهذه النتيجة يتوج ببرونزية أولمبياد باريس 2024، للمرة الأولى في تاريخه

سجل سداسية المغرب سفيان رحيمي هدفين، وهدف سجله كل من عبد الصمد الزلزولي وأكرم نكاش وبلال الخنوس وأشرف حكيمي.

خاض المنتخب الأولمبى اللقاء بتشكيل مكون من: "حراس المرمي: حمزة علاء، والدفاع: كريم الدبيس وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد شحاتة، والوسط: محمد النني وأحمد نبيل كوكا ومحمود صاب، والهجوم: إبراهيم عادل وأسامة فيصل وأحمد مصطفى زيزو".

بينما خاض منتخب المغرب اللقاء بالتشكيل التالي: "حراسة المرمى: منير المحمدي، والدفاع: أشرف حكيمي - زكرياء الواحدي – أكرم النقاش - مهدي بوكامير، والوسط: أسامة تيرجالين - أمير ريتشاردسون - بلال الخنوس، والهجوم: عبد الصمد الزلزولي - سفيان رحيمي - إلياس أخوماش".

وخسر المنتخب الأولمبي أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 3-1 في مباراة الدور نصف النهائي، بينما خسر المنتخب المغربي أمام إسبانيا بنتيجة 2-1، ليلتقي المنتخبان للمنافسة على المركز الثالث.

وتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين والخسارة في واحدة والفوز على الولايات المتحدة الأمريكية في دور ربع النهائي.

بينما تصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل بعدها حقق انتصار ثمين بركلات الترجيح على حساب باراجواي في ربع النهائي.