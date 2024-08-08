بيان مشترك لقادة مصر والولايات المتحدة وقطر : اتفاق إطاري على الطاولة ويتبقى فقط التفاصيل الخاصة بالتنفيذ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 12:32 صباحاً - صدر بيان مشترك لقادة مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي والولايات المتحدة بقيادة جو بايدن، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجاء نصه:

لقد حان الوقت كي يتم بصورة فورية وضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة وكذا المعاناة المستمرة منذ أمد بعيد للرهائن وعائلاتهم.

وحان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين.

وقد سعينا ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حاليا على الطاولة حيث لا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ.

ويستند هذا الاتفاق إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن فى 31 مايو 2024 وتمت المصادقة عليها فى قرار مجلس الأمن رقم 2735.

ينبغي عدم إضاعة مزيد من الوقت كما يجب ألا تكون هناك ذرائع من قبل أى طرف لتأجيل آخر، حان الوقت الآن للإفراج عن الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق.

ونحن كوسطاء مستعدون - إذا اقتضت الضرورة- لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبى توقعات كافة الأطراف.

وقد دعونا الجانبين الى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء الموافق 14أغسطس أو الخميس الموافق 15اغسطس فى (الدوحة أو القاهرة) لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون اى تأجيلات جديدة.