حماية المستهلك يضبط مصنع غير مُرخص لتصنيع منتجات الألبان من مواد مجهولة المصدر بالمنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 06:32 مساءً -

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة المنوفية، اليوم، حملة رقابية مُكبرة ومُوسعة بنطاق المحافظة، إستهدفت مصنعاً غير مُرخص يقوم بتصنيع منتجات الألبان من زبادي، جبن قريش، أرز بلبن، ومنتجات أخري متنوعة، من مواد وخامات مجهولة المصدر، ضارة بصحة وسلامة المواطنين، مُستخدما في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق، تمهيداً لإعادة طرحها وبيعها للمستهلكين مرة أخري، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين كونها مُصنعة من مواد مجهولة المصدر مضافآ إليها بعض المحسنات الضارة، كما أنها تؤثر علي الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية المتداولة بالأسواقوالمعروفة لدي المواطنين.

وأسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة المنوفية، عن وجود أحد الكيانات الوهمية غير المرخصة، تقع بنطاق بمحافظة المنوفية ، يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة مُنتجات الألبان مجهولة المصدر تحت أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق، وعلي الفور وعقب تقنين الإجراءات قامت حملة مُكبرة من مأموري الضبط القضائي بفرع الجهاز، بإستهداف المنطقة محل الواقعة، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المنشأة عن التراخيص الخاصة بالمصنع، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص للنشاط وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات، وأنه يقوم بتصنيع كميات كبيرة من منتجات الألبان من مواد وخامات مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المواطنين، مُستخدماً في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرةالمتداولة في الأسواق.

وقال جهاز حماية المستهلك إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وضبط كميات كبيرة من منتجات الألبان مجهولة المصدر الضار بصحة وسلامة المستهلكين قبل تداولهم في الأسواق، كما تم ضبط الأدوات والمعدات المُستخدمة في التصنيع والتعبئة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة، كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة فى التصنيع والتعبئة والتغليف النهائى، ضبط 4000 عبوة فارغة مطبوع عليها الأسماء والعلامات التجارية المتداولة، ضبط ألفى ملصق مدون عليهم أسماء وعلامات تجارية شهيرة، ضبط غلايتين مبرد ألبان، وضبط الأختام المُستخدمة في طباعة تاريخ الإنتاج والصلاحية علي العبوات.

فى سياق متصل تمكن مأمورى الضبط القضائى بفرع الجهاز بالمنوفية بالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى من ضبط ربع طن لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي مُعدة للبيع في الأسواق، فى حملة رقابية موسعة، بمركز بركة السبع وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ علي المضبوطات، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وأكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز علي مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق، وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين للأسواق، مشيراً إلي إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر، أخذاً في الإعتبار بالحفاظ علي المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة.

وأشار السجيني إلي ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين المُتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين، مُشدداً علي عدم التهاون مع أية مخالفات يتم ضبطها وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية، وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا علي أن الجهاز لن يدخر جهداً فى إتخاذ أى إجراءات رقابية إستباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق.

وأكد رئيس الجهاز علي مأموري الضبط القضائي بالجهاز وكافة الأفرع الإقليمية للجهاز بالمحافظات، علي ضرورة تحقيق رقابة حقيقية في الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة، مؤكدًا أن نضع نُصب أعيننا بضرورة أن يشعر المواطن بتواجد حقيقي للأجهزة الرقابية في الأسواق وإنفاذ للقانون حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أية مُخالفات ولا سيما فيما يتعلق بالمخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين.